Інфляція у Туреччині у травні сповільнилася до мінімуму з листопада 2021 року

Споживчі ціни у Туреччині у травні збільшилися на 35,4% у річному вираженні, повідомляється у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

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Деталі

Темпи зростання сповільнилися за підсумками дванадцятого місяця поспіль і мінімальні з листопада 2021 року. У квітні інфляція становила 37,9%.

Аналітики в середньому прогнозували менш значне послаблення інфляції минулого місяця — до 36,1%, за даними Trading Economics.

Як змінилися ціни

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 32,9% (у квітні — на 36,1%), комунальні послуги — на 67,4% (на 74,1%), одяг та взуття — на 14,1% (на 16,9%). Ціни у готелях, кафе та ресторанах зросли на 36,9% (на 41,9%). Вартість транспортних послуг зросла на 24,6% (на 22,8%).

Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) у травні становила 35,4% у річному вираженні, що є найнижчим показником з грудня 2021 року, порівняно з 37,1% у квітні.

Споживчі ціни у Туреччині у травні збільшилися на 1,5% щодо попереднього місяця. Це найменший приріст за останні п'ять місяців. Експерти в середньому прогнозували зростання на 2%.

Ціни виробників (індекс PPI) минулого місяця підвищилися на 23,1% у річному вираженні та на 2,5% у помісячному, повідомив Turkstat. У квітні вони піднялися відповідно на 22,5% та 2,8%.