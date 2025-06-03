Курс валют на 3 червня: євро в банках зросло на 25 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 6 копійок. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 3 копійки у покупці та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,85 грн. Євро купують за 47,05 грн, а продають за 47,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,38−47,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,66−41,69 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,61−47,63 грн/євро.

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