Ціни на золото вперше з 8 травня перевищили $3400 за унцію

Котирування серпневих ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго (CME), 2 червня, зросли на 2,59%, досягнувши $3401,3 за унцію, свідчать дані торгів. Ціна золота перевищила позначку $3400 за унцію вперше за 3,5 тижні — з 8 травня.

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Станом на вечір 2 червня зростання сповільнилося до 2,47%, а котирування відкотилися до $3397,5 за унцію.

Що вплинуло на ціни

Послаблення долара США, геополітичні ризики та невизначеність в економіці посилили попит інвесторів на захисні активи, пише Reuters.

У Zanier Metals пояснили, що недавні заяви президента США Дональда Трампа щодо торгових мит, у тому числі плани підняти тарифи на імпорт сталі та алюмінію в США до 50%, а також атаки України по росії знизили готовність до ризику на ринках.