Saudi Aramco розмістила облігації на $5 млрд

Саудівська державна нафтокомпанія Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) розмістила три випуски облігацій на загальну суму $5 млрд. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

Компанія повідомила, що продала бонди з погашенням у 2030 році на $1,5 млрд (ставка купона 4,75%), папери з погашенням у 2035 році на $1,25 млрд (5,375%). Також було розміщено облігації з погашенням у 2055 році на $2,25 млрд (6,375%).

Saudi Aramco відзначила високий інтерес до її бондів із боку «широкого кола інституційних інвесторів високого рівня».

Розміщення облігацій на Лондонській фондовій біржі (LSE) було закрито 27 травня.

Компанія, мабуть, готується до нового розміщення. Минулого тижня вона направила на LSE новий проспект випуску бондів у рамках програми ісламських облігацій.