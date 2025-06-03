У рейтингу найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень 2025 р. лідером став кросовер Toyota RAV4, продажі якого, за даними focus2move, зросли на 0,5%. Про це пише «Укравтопром».
3 червня 2025, 10:10
Toyota RAV4 очолила світовий рейтинг продажів авто у 2025 році
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Том-10 моделей на глобальному ринку нових авто
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Toyota RAV4 (+0,5%);
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Toyota Corolla (-13,6%);
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Ford F-Series (+17,4%);
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Tesla Model Y (-29,1%);
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Honda CR-V (+0,8%)
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Chevrolet Silverado (-5,1%);
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Hyundai Tucson (-0,5%);
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Toyota Camry (+4,1%);
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Toyota Hilux (+0,2%);
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Kia Sportage (+0,3%).
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
все что надо знать о том как засирают голови людям. Куча новостей (не только тут, а вообще) по типу «тесла не продается», «продажи тесла упали», «акции тесла падают» и т. д. Создают фон о чуть ли не о ее крахе. Вот такие новости мне лезут в «ленту». Одна желтизна ибо хайповая марка.
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При этом тесла в Топ-10 моделей на глобальному ринку нових авто и я уверен запустили б ее официально у нас, она была бы тоже в топе, а так перекупы имет неплохую наценку…
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А про ниссан проскакивало что все плохо и оно по факту так.