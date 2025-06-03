Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1100 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 990 800 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 червня 2025, 8:15
Втрати ворога за 2 червня: 1100 російських окупантів, 12 літаків та 126 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 990800 (+1100) осіб,
- танків — 10881 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 22671 (+8) од,
- артилерійських систем — 28623 (+48) од,
- РСЗВ — 1402 (+1) од,
- засоби ППО — 1176 (+1) од,
- літаків — 384 (+12) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38748 (+126),
- крилаті ракети — 3271 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 50607 (+145) од,
- спеціальна техніка — 3905 (+0)
Джерело: Мінфін
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