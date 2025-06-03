Збитки від хакерських атак у травні склали близько $244 млн

У травні 2025 року криптосектор зазнав щонайменше 20 великих атак, що призвели до втрат на суму близько $244,1 млн. Це на 39,29% менше, ніж у квітні, заявили експерти аналітичної платформи PeckShield, пише Incrypted.

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За даними аналітиків, найбільшими втратами за підсумками квітня стали:

Cetus Protocol — $220 млн. Децентралізована біржа Cetus на базі блокчейну Sui постраждала від атаки 22 травня. Загальні втрати оцінюють у $220 млн, з яких значна частина була заморожена. Після злому багато токенів на базі SUI втратили понад 80% своєї вартості;

Cork Protocol — $12 млн. Зловмисник розгорнув шкідливий смартконтракт і вже за 16 хвилин скористався вразливістю, вивівши 3761,87 wstETH. Отримані активи були одразу конвертовані в Ethereum;

пов’язана з КНДР атака — $5,2 млн;

інцидент з токеном MBU — $2,2 млн. У цьому випадку хакер почав атаку всього через дві хвилини після розгортання шкідливого контракту. Мішенню став криптогаманець команди Mobius Token. Протягом короткого проміжку часу зловмисник провів серію транзакцій, за допомогою яких вивів з нього всі наявні кошти;

MaplestoryU — $1,2 млн.

Аналітики зазначили, що завдяки заходам Cetus та мережі SUI вдалося заморозити понад 71% вкрадених активів, а саме $157 млн із $220 млн.

Зазначимо, загальні збитки від криптовалютних зломів у I кварталі 2025 року склали понад $1,93 млрд.

Також у травні аналітики компанії Cyvers повідомили про втрату близько 2,6 млн USDT внаслідок атаки, що базувалась на техніці «спам-транзакцій» (address poisoning). Зловмисники використали перекази з нульовою вартістю, щоб ввести користувача в оману та змусити його надіслати кошти не за тією адресою.