Американський фондовий ринок упав після заяви Трампа про підвищення мит

Президент США Дональд Трамп анонсував подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію, що призвело до зниження основних фондових індексів країни. Про це пише Reuters.

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Нові мита та їхній вплив

У п’ятницю ввечері Трамп оголосив, що з середи мита на сталь і алюміній зростуть із 25% до 50%, після звинувачень Китаю в порушенні торговельної угоди. На 18:00 за київським часом індекс Dow Jones знизився на 208,46 пунктів (0,49%) до 42 061,61, S&P 500 втратив 15,78 пунктів (0,27%) до 5 895,91, а Nasdaq Composite упав на 10,10 пунктів (0,05%) до 19 103,67.

Реакція секторів і компаній

З 11 секторів S&P 500 зниження показали вісім, найбільше — сектор споживчих товарів, який упав приблизно на 1%. Енергетичний сектор, навпаки, зріс на 0,8% завдяки підвищенню цін на нафту після рішення OPEC+ залишити видобуток на липень без змін.

Акції сталеливарних компаній зросли: Cleveland-Cliffs підскочили на 28,3%, Nucor — на 11,5%, Steel Dynamics — на 11,3%. Водночас технологічні компанії втратили в ціні, зокрема Tesla впала на 2,5% через зниження продажів у Португалії, Данії та Швеції.