Великі рітейлери США підняли ціни через нестабільність економічної ситуації

Значна кількість провідних рітейлерів, серед яких продуктові та споживчі гіганти Costco, Best Buy, Walmart і Target, уже підвищили ціни на деякі товари або планують це зробити найближчим часом, щоб покрити витрати, пов’язані з митами. Про це пише CNBC.

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Вплив торговельної політики Трампа

Постійні зміни в торговельній політиці президента Дональда Трампа створюють проблеми для рітейлерів, які намагаються організувати свої ланцюги поставок. У квітні Трамп запровадив високі мита для багатьох країн, але згодом їх знизили до меншого, хоча все ще значного рівня: товари з Китаю обкладаються митом у 30%, а з інших країн — 10%.

У середу федеральний торговий суд скасував низку цих мит, але апеляційний суд їх відновив, що лише посилило невизначеність для рітейлерів.

Реакція компаній і прогнози економістів

Деякі рітейлери відкрито говорять про вплив мит на їхні прибутки, тоді як інші уникають згадки про тарифи, називаючи причину підвищення цін «макроекономічною невизначеністю» або просто не вказуючи на проблему. Економісти з обох політичних сторін вважають, що мита спричиняють інфляцію, і їхній тягар, найімовірніше, ляже на споживачів, хоча урядові дані ще не підтверджують чіткого впливу.

За опитуванням Chief Executive Group та AlixPartners, 68% керівників американських компаній або вже підняли ціни, або планують це зробити цього року через тарифи.