До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро зросло на 19 копійок у купівлі та у продажу.
2 червня 2025, 17:33
Курс валют на вечір 2 червня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 2 червня
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Закриття 2 червня
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Зміни
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41,56/41,60
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41,66/41,69
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10/9
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47,39/47,41
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47,58/47,60
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19/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,79 грн. Євро купують за 46,90 грн, а продають за 47,65 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,35−47,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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