Україна в травні зменшила експорт електроенергії на понад 40%

У травні 2025 р. Україна зменшила експорт електроенергії на понад 40%, у порівнянні з попереднім місяцем — до 92,5 тис. МВт*год. Про це повідомляє ExPro Electricity з посиланням на дані оперативного моніторингу.

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Куди експортувала Україна

Найбільше електроенергії експортувалось до Угорщини, майже 37% від загального обсягу.

У порівнянні з попереднім місяцем, найбільше скоротився експорт до Молдови. У порівнянні з травнем 2024 р. експорт електроенергії виріс в 22 рази.

Як повідомляє ExPro, поставки здійснюються як в години сонячної активності (solar peak), так і вночі, коли споживання мінімальне.

Як змінився імпорт електроенергії

Імпорт електроенергії у травні 2025 р. зріс на 3,6%, у порівнянні з квітнем 2025 р. Найбільше виросли обсяги імпорту з Молдови та Словаччини, проте найбільшу частку і надалі займає угорський напрям, 40%.