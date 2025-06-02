Morgan Stanley очікує зниження доларового індексу до мінімуму

Доларовий індекс (DXY) впаде до рівнів пандемії COVID-19 до середини 2026 року на тлі зниження відсоткових ставок у США та уповільнення темпів економічного зростання, прогнозує команда аналітиків Morgan Stanley на чолі з Метью Хорнбахом.

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Індекс DXY, що розраховується ICE, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), за даними на 13:20 у понеділок втрачає 0,51% і становить 98,82 пункту.

Згідно з прогнозом експертів банку, його значення опуститься до 91 пункту до середини наступного року.

«Ми бачимо серйозні тенденції щодо відсоткових ставок і на валютному ринку, які, ймовірно, будуть зберігатися, і це означає суттєве послаблення долара США після двох років коливань у досить широкому діапазоні», — йдеться в огляді Morgan Stanley.

DXY впав майже на 10% із лютневого піку на тлі політики президента США Дональда Трампа у торговельній сфері, яка погіршила довіру до американських активів.

Найбільш суттєво від послаблення американської валюти виграють євро, єна та швейцарський франк, які традиційно вважаються конкурентами долара серед глобальних активів «тихої гавані», зазначають аналітики Morgan Stanley.

Експерти банку очікують зміцнення євро до $1,25 наступного року з нинішніх $1,14, фунта стерлінгів — до $1,45 з $1,35.

Morgan Stanley також очікує зниження прибутковості 10-річних US Treasuries до 4% до кінця поточного року з нинішніх 4,45% і їхнього суттєвого падіння наступного року, закладаючи зниження ставки Федрезервом на 175 базисних пунктів.