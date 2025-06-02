Китай звинуватив США у порушенні торговельної угоди

Пекін заявив, що Сполучені Штати порушили домовленості, досягнуті на початку травня в Женеві, через односторонні дії, які спровокували нові торговельні конфлікти. Про це пише Financial Times, посилаючись на заяву Міністерства торгівлі КНР.

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Дискримінаційні заходи США

За даними китайської сторони, Вашингтон останнім часом застосував низку обмежень, зокрема скасував візи для китайських студентів, заборонив постачання програмного забезпечення для проєктування мікросхем і посилив тиск на компанії, такі як Huawei. У Пекіні вважають, що це суперечить женевським домовленостям, які передбачали тимчасове зниження мит, що раніше сягали 145%.

Реакція Китаю на дії США

«США в односторонньому порядку спровокували нові торговельні суперечки. Замість того, щоб замислитися над власними діями, вони безпідставно звинуватили Китай у порушенні консенсусу», — зазначили в Міністерстві торгівлі КНР. Китай попередив, що якщо США не припинять завдавати шкоди його інтересам, Пекін вживатиме рішучих заходів для захисту своїх прав.