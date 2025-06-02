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2 червня 2025, 12:20

NovaPay оновив свої сервіси. Що змінилося у застосунку

NovaPay оновив свої сервіси, щоб клієнтам було простіше користуватися кредитами компанії — Розстрочкою, Кредитною карткою, Посилкою в кредит — і в застосунку, і без нього.

NovaPay оновив свої сервіси, щоб клієнтам було простіше користуватися кредитами компанії - Розстрочкою, Кредитною карткою, Посилкою в кредит — і в застосунку, і без нього.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо змінилось у застосунку кредитну картку тепер можна поповнити за штрихкодом із застосунку у відділеннях Нової пошти; для тих, хто користується Розстрочкою і Посилкою в кредит, тепер у розділі «Кредити» і на головному екрані є повідомлення про переплату і видно її актуальну суму; тут же, в застосунку, у разі переплати, можна повернути надлишкові кошти — на картку чи просто через відділення Нової пошти.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що змінилось у застосунку

  • кредитну картку тепер можна поповнити за штрихкодом із застосунку у відділеннях Нової пошти;

  • для тих, хто користується Розстрочкою і Посилкою в кредит, тепер у розділі «Кредити» і на головному екрані є повідомлення про переплату і видно її актуальну суму;

  • тут же, в застосунку, у разі переплати, можна повернути надлишкові кошти — на картку чи просто через відділення Нової пошти.

Нагадаємо

З лютого 2023 року у відділеннях Нової пошти українці можуть оформити Посилку в кредит.

За цей час це зробили 280 тисяч разів, загальна сума оформлених позик на посилку складає 1,6 млрд грн.

З липня 2024 року клієнтам у застосунку NovaPay доступна Розстрочка — нею скористались 250 тисяч разів на загальну суму 1,4 млрд грн. Ще один продукт — Кредитну картку — запустили навесні 2025 року, за цей час кредитку оформили майже 14 тисяч разів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
zevs1
zevs1
2 червня 2025, 13:18
#
280тысяч раз приходится на клиентов у которых нет денег чтобы оплатить посылку, интересные моменты для устойчивости компании.
+
0
torn
torn
2 червня 2025, 13:38
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 червня 2025, 14:00
#
Не пишiть дурниць — нiхто банкам не обмежував комiсiï по карткових операцiях…
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