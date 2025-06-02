NovaPay оновив свої сервіси. Що змінилося у застосунку

NovaPay оновив свої сервіси, щоб клієнтам було простіше користуватися кредитами компанії — Розстрочкою, Кредитною карткою, Посилкою в кредит — і в застосунку, і без нього.

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Що змінилось у застосунку

кредитну картку тепер можна поповнити за штрихкодом із застосунку у відділеннях Нової пошти;

для тих, хто користується Розстрочкою і Посилкою в кредит, тепер у розділі «Кредити» і на головному екрані є повідомлення про переплату і видно її актуальну суму;

тут же, в застосунку, у разі переплати, можна повернути надлишкові кошти — на картку чи просто через відділення Нової пошти.

Нагадаємо

З лютого 2023 року у відділеннях Нової пошти українці можуть оформити Посилку в кредит.

За цей час це зробили 280 тисяч разів, загальна сума оформлених позик на посилку складає 1,6 млрд грн.

З липня 2024 року клієнтам у застосунку NovaPay доступна Розстрочка — нею скористались 250 тисяч разів на загальну суму 1,4 млрд грн. Ще один продукт — Кредитну картку — запустили навесні 2025 року, за цей час кредитку оформили майже 14 тисяч разів.