Курс валют на 2 червня: євро в банках зросло на 15 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу додав 3 копійки. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро додало 8 копійок у покупці та 14 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,73 грн. Євро купують за 46,80 грн, а продають за 47,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,21−47,42 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,56−41,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,39−47,41 грн/євро.

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