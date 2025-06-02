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2 червня 2025, 11:36

Українці заборгували МФО майже 24,3 млрд грн

Понад 2,17 млн договорів на загальну суму майже 13 млрд грн уклали українці з МФО цьогоріч за даними НБУ. Мікропозик побільшало на 8%, проте середня сума кредиту вперше за 2 роки зменшилась та склала 5858 грн. Загалом українці заборгували МФО майже 24,3 млрд грн станом на початок квітня 2025 року. Це удвічі більше, ніж на початку повномасштабної.

Понад 2,17 млн договорів на загальну суму майже 13 млрд грн уклали українці з МФО цьогоріч за даними НБУ.
Фото: depositphotos

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Позики в МФО

>Понад 2,17 млн договорів позики уклали українці з МФО за перший квартал 2025 року. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких договорів склала 12,72 млрд грн.

Втім, попри зростання кількості позик, середня сума кредиту вперше за два роки зменшилася — на 2% порівняно з відповідним періодом торік, і наразі становить 5 858 грн. До цього середній чек лише зростав.

У середньому, щомісяця українці оформлювали 724 тисячі договорів — це дещо більше за торішній показник у 693 тис. на місяць.

Заборгованість перед МФО

Загалом українці заборгували МФО 24,28 млрд грн станом на 1 квітня 2025 року. Це вдвічі більше, ніж було на початку повномасштабної війни — у квітні 2022 року. Лише за перший квартал 2025 року борг збільшився на 4,3 млрд грн або 22%.

Варто зазначити, що за оновленими даними НБУ, борги українців не зменшилися на 2,7 млрд грн, як було у минулих звітах, а навпаки збільшилися на 1,4 млрд грн наприкінці 2024 року. Загалом за 2024 рік борг зріс удвічі — на 10,7 млрд грн.

На які терміни беруть позики

63% мікрокредитів беруть на термін від 93 днів до 1 року. Частка таких договорів майже не змінились. Водночас у 15 разів побільшало довгострокових мікропозик — від 1 до 2 років. Їх частка наразі складає 3,6%.

Короткі позики (до 31 дня) стали також популярнішими: їх частка зросла з 14,5% до 24%. А ось частка позик строком від 32 до 92 днів зменшилась більш, ніж у 5 разів, з 16,5% до 3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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