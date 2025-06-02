Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 989 700 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 червня 2025, 8:15
Втрати ворога за 1 червня: 1140 російських окупантів, 3 ракети та 256 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 989700 (+1140) осіб,
- танків — 10874 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22663 (+7) од,
- артилерійських систем — 28575 (+48) од,
- РСЗВ — 1401 (+0) од,
- засоби ППО — 1175 (+2) од,
- літаків — 372 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38622 (+256),
- крилаті ракети — 3271 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 50462 (+137) од,
- спеціальна техніка — 3905 (+2)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі