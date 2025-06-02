Ціни на нафту підскочили майже на 3% після рішення ОПЕК+

Ціни на нафту зросли більш як на $1 за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні на $1,19, до $63,97 за барель, а нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала до $62,09, на $1,3, повідомляє Reuters. Далі вони зросли в ціні ще майже 3%.

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Що відбувається з цінами

Минулого тижня обидва нафтові ф'ючерси втратили в ціні понад 1%. 30 травня ціна на Brent знизилася на 0,9%, вартість WTI знизилася на 0,3% у попередню сесію.

Пізніше 2 червня вони дорожчали на 2,64% та 2,98% відповідно ($64,4 та $62 за барель).

Нагадуємо

Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан та Оман 30 травня узгодили збільшення нафтовидобутку у липні 2025 року на 411 000 барелів на добу. Вісім країн ОПЕК+, які ухвалили 30 травня рішення про збільшення нафтовидобутку в липні, раніше добровільно скоротили видобуток ресурсу на 2,2 млн барелів на добу.

З квітня держави планували поступово відходити від цих обмежень із середнім темпом 130−140 000 б/д.

На початку травня Reuters дізнався про плани ОПЕК+ скасувати добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу до листопада цього року. ЗМІ писало, що зростання видобутку можливе у липні, серпні, вересні та жовтні.