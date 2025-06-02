Країни ОПЕК+ домовилися збільшити нафтовидобуток у липні на 411 тисяч барелів на добу

Вісім країн ОПЕК+ домовилися збільшити квоти з нафтовидобутку у липні на 411 тис. барелів на добу.

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Що відомо

Саудівська Аравія, росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан та Оман добровільно скоротили свій видобуток на 2,2 млн б/д, і з квітня планували поступово розгортати ці обмеження до жовтня 2026 року з темпом 130−140 тис. б/р. Але від травня відступили від цього плану.

З січня 2024 року накопичене надвиробництво кількох країн-учасниць становить 4,6 млн б/д: Ірак — майже 2 млн б/д, Казахстан — 1,3 млн б/д, росія — 0,7 млн б/д, ОАЕ — близько 0,4 млн б/д.