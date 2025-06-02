Міністр юстиції Чехії подав у відставку через подарунок у біткоінах на $45 млн

Міністр юстиції Чехії Павло Блажек подав у відставку на тлі різкої критики у зв'язку з тим, що його відомство отримало подарунок в біткоінах від засудженого злочинця і пізніше продало їх приблизно за 1 млрд крон (близько $45 млн), пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Як повідомили чеські ЗМІ, прокуратура розпочала розслідування у цій справі. Сам Блажек заявив, що не вважає себе винним: «Я не знаю про якісь незаконні дії». Проте, за його словами, він вирішив піти, щоб «не підривати репутацію уряду та правлячої коаліції».

Раніше міністр стверджував, що не бачить проблеми у прийнятті такого подарунка, оскільки не було доведено, що криптовалюту отримано злочинним шляхом, нагадує агентство.

Проте місцеві ЗМІ повідомили, що біткоіни були передані засудженим за торгівлю наркотиками.

Прем'єр-міністр країни Петро Фіала зазначив, що вірить у сумлінність Блажека, але вітає його «відповідальне рішення» залишити посаду.