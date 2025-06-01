Американські компанії залучили $153 мільярди через корпоративні облігації у травні

Ринок корпоративних облігацій інвестиційного рівня в США показав найбільшу активність із травня 2020 року: загальний обсяг емісій склав $153 мільярди, що стало можливим завдяки послабленню тарифного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини пожвавлення ринку

Посилення активності пов’язане з невизначеністю у торговельній політиці США. У квітні Трамп анонсував нові мита, що призвело до відкладення випусків боргових паперів. Проте згодом частина цих зборів була відтермінована або заблокована судовими рішеннями, що дозволило компаніям повернутися до залучення коштів.

Сприятливі умови для запозичень

Спреди на облігації інвестиційного рівня зменшилися до рівня, який був до оголошення нових мит, створюючи вигідні умови для фінансування. Компанії використовують цю можливість, щоб зміцнити свої фінансові позиції, застосовуючи стратегію випереджувальних запозичень.

Очікування інвесторів

Інвестори вважають, що у вересні Федеральна резервна система може знизити процентні ставки, що впливає на рішення компаній щодо часу залучення капіталу. Управляючі активами зазначають, що бізнес намагається скористатися нинішніми умовами для зміцнення балансів.