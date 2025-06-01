Уряд Британії продав останні акції банку RBS, який 17 років був під контролем держави

Уряд Великої Британії продав останні акції NatWest Group, відомого раніше як Royal Bank of Scotland (RBS), завершивши період державної власності, що тривав із часів фінансової кризи 2008 року. Про це пише пресслужба уряду Великої Британії.

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Остаточний продаж акцій припинив майже 17 років участі держави в капіталі NatWest. Продаж акцій здійснювався раундами з 2015 року.

Передісторія

RBS заснували в 1727 році й на момент краху він був одним з найбільших банків у світі. У нього було понад 40 мільйонів клієнтів і працював банк у більш ніж 50 країнах.

Крах

Прорахунки керівництва RBS зіграли важливу роль у фінансовій кризі 2008—2009 років, що, разом із макроекономічними факторами, дало поштовх надзвичайно важкій рецесії у Сполученому Королівстві з часів Другої світової війни.

Щоб захистити вкладників і підприємства від наслідків, тодішня влада надала значну фінансову підтримку банку у 45,5 млрд фунтів. Британська держава викупила 58% акцій RBS, довівши тоді свою частку до 82%.