Нацбанк знову припинив купівлю валюти

Нацбанк минулого тижня, 26−30 травня, не купував валюту на ринку, натомість продаж валюти за цей період становила $653 млн в еквіваленті. Про це свідчать дані регулятора.

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До цього три попередні тижні купівля валюти Нацбанком становила 1,3 млн, а у кінці квітня НБУ також не купував валюту.

Загалом від початку року регулятор купив понад $35 млн в еквіваленті, а продаж валюти становив понад $14 млрд.

Такий великий дисбаланс свідчить про політику Нацбанка, який прагне не допустити великої девальвації гривні в умовах війни й економічної невизначеності.

Курс долара за місяць зріс лише на 5 копійок з 41,47 грн до 41,52 грн.