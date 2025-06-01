Moody's залишив Україні «переддефолтний» рейтинг

Рейтингове агентство Moody's підтвердило кредитний рейтинг України на рівні «Ca», що вказує на високий ризик дефолту, через тривалий вплив війни з росією на економіку та невизначеність щодо мирних переговорів. Про це пише Reuters.

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Причини низького рейтингу

Moody's зазначає, що «перспективи зростання залишаються помірними через складні умови безпеки, нестачу робочої сили та атаки на енергетичну інфраструктуру». Рейтинг «Ca» означає, що зобов’язання є «високоспекулятивними та можуть призвести до дефолту або знаходяться на межі дефолту, з деякими перспективами відновлення основної суми та відсотків».

Прогноз зростання

Агентство прогнозує уповільнення зростання ВВП України до 2,5% у 2025 році порівняно з 2,9% у 2024 році, додаючи, що економічне зростання залишиться «помірним» у 2026 та 2027 роках.

Порівняння з Fitch

Минулого тижня агентство Fitch також підтвердило рейтинг України на рівні «Обмежений дефолт» для довгострокових зобов’язань в іноземній валюті, посилаючись на дипломатичні напруження та погіршення фінансового стану країни.