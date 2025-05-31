Штучний інтелект може перевищити енергоспоживання майнінгу біткоїна до кінця 2025 року

Дослідження в журналі Joule показує, що штучний інтелект незабаром може споживати більше електроенергії, ніж майнінг біткоїна. Про це пише The Verge із посиланням на Алекса де Вріс-Ґао з Інституту екологічних досліджень Врійе Університету Амстердама.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогнози енергоспоживання

За оцінками де Вріс-Ґао, до кінця 2025 року дата-центри, що працюють на ШІ, споживатимуть до 49% електроенергії всіх дата-центрів світу. Уже зараз ШІ використовує близько 20% електрики таких центрів, а його потреби можуть сягнути 23 ГВт — це вдвічі більше, ніж нинішнє споживання мережі біткоїн-майнінгу (10 ГВт).

Методика дослідження

Дослідник проаналізував дані про виробництво чипів для ШІ від TSMC (для NVIDIA та AMD) і їхнє енергоспоживання, порівнявши з обсягами роботи британських дата-центрів.

Вплив на енергосистеми

Сплеск попиту на електроенергію вже змушує американські компанії планувати нові газові електростанції та відновлювати ядерні проєкти. Експерти попереджають, що це може дестабілізувати енергомережі та гальмувати перехід на відновлювані джерела, подібно до ситуації з криптомайнінгом.

Прогноз на майбутнє

Консалтингова компанія ICF передбачає, що до 2030 року попит на електроенергію від американських дата-центрів зросте на 25%, здебільшого через ШІ та хмарні сервіси.