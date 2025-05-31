Тіньовий сектор в Україні сягає 900 мільярдів гривень — Гетманцев

За оцінками голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, тіньовий сектор української економіки становить від 800 до 900 мільярдів гривень щорічно, що створює значні втрати для бюджету. Про це пише Forbes Ukraine.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби проблеми

Гетманцев зазначив, що в окремих галузях частка тіні перевищує 60%, а загалом 30−50% економіки перебуває в тіні. «Це основна перешкода для розвитку економіки», — підкреслив він.

Можливості для бюджету

За словами Гетманцева, детінізація може стати джерелом додаткового фінансування армії на 400 мільярдів гривень. Цьогоріч фіскальні органи мають завдання залучити 4 мільярди доларів до бюджету саме за рахунок боротьби з тіньовим сектором.

Ширший ефект

Гетманцев наголосив, що детінізація важлива не лише для збільшення бюджетних надходжень, а й для створення справедливих умов для бізнесу: «Це про справедливі умови для всього бізнесу».