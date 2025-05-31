Зростання капінвестицій в Україну уповільнилось

У першому кварталі 2025 року зростання капітальних інвестицій в Україні порівняно з січнем-березнем 2024 року знизилося до 32,5% із 48,1%, зафіксованих у четвертому кварталі 2024 року. Про це пише Державна служба статистики.

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Обсяг освоєних коштів

За даними Держстату, за три місяці 2025 року було освоєно 123,8 мільярда гривень капітальних інвестицій.

Джерела фінансування

Основним джерелом фінансування залишилися власні кошти підприємств і організацій — 77,1% від загального обсягу. Частка державного бюджету склала 3,5%, кошти населення на житлове будівництво — 6,5%, місцевих бюджетів — 2,7%, банківське та інше позикове фінансування — 4,7%, а іноземні інвестиції — лише 0,3%.

Розподіл інвестицій

Значна частина капітальних інвестицій пішла на машини та обладнання — 36,8%, інженерні споруди — 18,2%, транспортні засоби — 10,7%.

Лідери зростання

Найбільше зростання капінвестицій зафіксовано у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності — у 2,4 раза, до 15,7 мільярда гривень, у сільському господарстві — на 46,9%, до 13,6 мільярда гривень, у промисловості — на 25%, до 48,7 мільярда гривень. В оптовій і роздрібній торгівлі обсяг зріс на 55,8%, до 11,3 мільярда гривень, у сфері права та бухгалтерського обліку — на 46,1%, до 0,46 мільярда гривень, інформації та телекомунікацій — на 42%, до 5,5 мільярда гривень, операцій із нерухомістю — у 2,4 раза, до 3,7 мільярда гривень.

Інші сектори

У професійній, науковій і технічній діяльності зростання склало 16,3% (1,1 мільярда гривень), у фінансовій і страховій діяльності — 79,4% (4,5 мільярда гривень), у будівництві — 14% (10,5 мільярда гривень), у державному управлінні та обороні — 31,4% (61 мільярд гривень), в освіті — 97,8% (0,2 мільярда гривень), в охороні здоров’я — 52,4% (2,6 мільярда гривень).

Дані за 2024 рік

За інформацією Держстату, у 2024 році порівняно з 2023 роком капітальні інвестиції в Україні зросли на 35,1%, склавши 534,4 мільярда гривень.