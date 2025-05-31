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31 травня 2025, 11:28

Україна та ЄС планують нові торговельні умови після завершення «торговельного безвізу»

Україна разом із Єврокомісією домовилися до кінця липня внести зміни до Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA), що може включати перегляд квот. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час наради у Мінагрополітики.

Україна разом із Єврокомісією домовилися до кінця липня внести зміни до Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA), що може включати перегляд квот.

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Проміжне рішення після 5 червня

Стефанішина зазначила, що сторони досягли домовленостей про тимчасові заходи в торгівлі після завершення режиму автономних торговельних заходів, відомого як «торговельний безвіз», який припиняється 6 червня. «Україна та Європейська Комісія досягли принципових домовленостей щодо проміжного рішення у сфері торгівлі, яке набере чинності після 5 червня та має на меті забезпечити безперервність експорту української продукції до ЄС. Обидві сторони погодились до кінця липня цього року визначитись зі сталим форматом торговельної співпраці.

Позиція України

Міністр агрополітики Віталій Коваль наголосив на необхідності рівноправного партнерства: «Позиція аграрного сектору України залишається незмінною. Ми підтримуємо прозору й справедливу торгівлю та партнерство, в якому збалансовано враховані інтереси як українських виробників, так і європейських фермерів. Консенсус щодо механізму регулювання експорту має бути досягнутий до кінця липня».

Нагадаємо, що «торговельний безвіз» запроваджений ЄС у 2022 році, не буде продовжений, і після 5 червня торгівля з Україною повернеться до довоєнних правил.

Джерело: Мінфін
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