Аналітики обговорюють волатильність токена TRUMP, зміни щодо ETF XRP від Ripple та пресейл XYZ

Останні зміни в цифрових токенах викликають дискусії серед експертів. Коливання вартості токена TRUMP викликали питання. Тим часом XRP від Ripple стикається з новими юридичними оновленнями, пов'язаними з ETF. У той же час інвестори виявляють інтерес до попереднього продажу XYZ. У цій статті розглядаються ці тенденції та їх вплив на ринок.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час попереднього продажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 13 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ зараз становить 0,003333 долара.

На наступному, 13-му етапі попереднього продажу, вартість токена $XYZ зросте до 0,005 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після попереднього продажу $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиці, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невгамовних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — для тих, чий менталітет співзвучний спортсменам і шанувальникам спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які прагнуть знайти наступну популярну мем-монету.

Центральним персонажем історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Спільнота на першому місці

У XYZVerse все вирішує спільнота. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — на айрдропи, що робить їх одними з найбільших в історії.

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX, а також регулярному спалюванню токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб прискорити динаміку, стимулювати зростання ціни і об'єднати лояльну спільноту, яка розуміє, що це може бути початком чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) останнім часом демонструє значні коливання цін. За останні шість місяців монета подорожчала на 227%. Однак, на противагу цьому, минулого місяця спостерігалося падіння майже на 15%, а лише за останній тиждень — ще на понад 13%. Ця зміна вказує на можливу корекцію після попереднього зростання.

Технічні індикатори неоднозначні. Індекс відносної сили на рівні 46,36 вказує на нейтральний настрій. Негативний рівень MACD -0,0295 вказує на ведмежий імпульс. 10-денна та 100-денна прості ковзні середні близькі до 12,50 та 12,69 доларів, що вказує на консолідацію ціни навколо цих середніх значень.

У перспективі найближчий опір знаходиться на рівні 17,34 долара, що приблизно на 15% вище поточного діапазону. Подолання цього рівня може призвести до зростання ціни до 21,01 долара, що дасть потенційний прибуток близько 40%. З іншого боку, підтримка знаходиться на рівні 10,01 долара, що приблизно на 12% нижче поточного рівня. Падіння нижче цього рівня може призвести до 6,35 долара, що буде свідчити про істотне зниження. Моніторинг цих рівнів буде ключовим для трейдерів у найближчій перспективі.

Ripple (XRP)

XRP продемонстрував значне зростання за останні шість місяців, піднявшись на 26,5%. Незважаючи на цю тенденцію до зростання, минулого тижня спостерігалося зниження на 4,93%, а місячна зміна є дещо негативною і становить -0,76%. Зараз XRP коливається між 2,25 і 2,46 долара і наближається до своїх 10-денної та 100-денної простих ковзних середніх, які становлять 2,28 і 2,31 долара відповідно.

Технічні індикатори показують неоднозначні перспективи. Індекс відносної сили становить 47,57, що вказує на нейтральну позицію — не перепроданість і не перекупленість. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 67,57, що також вказує на відсутність сильного імпульсу в будь-якому напрямку. Рівень MACD є дещо негативним (-0,003384), що вказує на помірний ведмежий настрій.

У перспективі XRP стикається з найближчим опором на рівні 2,58 долара. Пробиття цього рівня може призвести до тестування другого рівня опору на рівні 2,79 долара, що буде зростанням приблизно на 13% від поточних цін. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні 2,15 долара. Падіння нижче цього рівня може призвести до досягнення XRP наступної підтримки на рівні 1,93 долара, що потенційно означає падіння приблизно на 14%. Ці рівні є критично важливими для трейдерів, які стежать за потенційними проривами або провалами.

Висновок

Хоча TRUMP і XRP демонструють перспективність у бичачому тренді 2025 року, XYZVerse прагне перевершити їх завдяки унікальній екосистемі спортивних мемів і цільовому зростанню.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

xyzverse.io

t.me/xyzverse