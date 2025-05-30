Експерт прогнозує помірну девальвацію гривні до долара у коротко- та середньостроковій перспективі, спираючись на стабільність валютного ринку. Про це пише Укрінформ із посиланням на коментар ректора Міжнародного інституту бізнесу, ексзаступника голови НБУ Олександра Савченка.
Гривня не зазнає різкої девальвації найближчим часом — експерт
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Стабільність завдяки допомозі
Савченко пояснив, що основним фактором, який стримує різкі коливання гривні, є значні обсяги міжнародної фінансової підтримки. У квітні міжнародні резерви НБУ зросли до рекордних $46,7 мільярда (+10,1% за місяць) завдяки коштам від ЄС і Світового банку, що дає змогу регулятору згладжувати валютні стрибки.
Вплив зовнішньої допомоги
«Валютний курс зараз формується не стільки економікою — експортом, імпортом, емісією, — скільки залежить від обсягів допомоги з боку наших західних партнерів. Достатні обсяги такої підтримки на нинішній рік гарантовані. Тому курс відносно стабільний», — зазначив економіст.
Курс євро та зовнішні фактори
За словами Савченка, курс євро залежить від крос-курсу євро до долара на світовому ринку. «Зараз ситуація для американської валюти трохи краща, ніж кілька тижнів тому. Відповідно, і в Україні курс євро відкотився від пікових показників кінця минулого місяця», — додав він.
Прогноз на 2025 рік
Експерт вважає, що до кінця 2025 року девальвація гривні до долара буде помірною — курс може сягнути 43 грн/$. Прогнозувати курс євро складніше через вплив геополітики на крос-курс, але значних проблем на валютному ринку Савченко не очікує, адже основні контракти в Україні прив’язані до долара.
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