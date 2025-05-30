Гривня не зазнає різкої девальвації найближчим часом — експерт

Експерт прогнозує помірну девальвацію гривні до долара у коротко- та середньостроковій перспективі, спираючись на стабільність валютного ринку. Про це пише Укрінформ із посиланням на коментар ректора Міжнародного інституту бізнесу, ексзаступника голови НБУ Олександра Савченка.

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Стабільність завдяки допомозі

Савченко пояснив, що основним фактором, який стримує різкі коливання гривні, є значні обсяги міжнародної фінансової підтримки. У квітні міжнародні резерви НБУ зросли до рекордних $46,7 мільярда (+10,1% за місяць) завдяки коштам від ЄС і Світового банку, що дає змогу регулятору згладжувати валютні стрибки.

Вплив зовнішньої допомоги

«Валютний курс зараз формується не стільки економікою — експортом, імпортом, емісією, — скільки залежить від обсягів допомоги з боку наших західних партнерів. Достатні обсяги такої підтримки на нинішній рік гарантовані. Тому курс відносно стабільний», — зазначив економіст.

Курс євро та зовнішні фактори

За словами Савченка, курс євро залежить від крос-курсу євро до долара на світовому ринку. «Зараз ситуація для американської валюти трохи краща, ніж кілька тижнів тому. Відповідно, і в Україні курс євро відкотився від пікових показників кінця минулого місяця», — додав він.

Прогноз на 2025 рік

Експерт вважає, що до кінця 2025 року девальвація гривні до долара буде помірною — курс може сягнути 43 грн/$. Прогнозувати курс євро складніше через вплив геополітики на крос-курс, але значних проблем на валютному ринку Савченко не очікує, адже основні контракти в Україні прив’язані до долара.