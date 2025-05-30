SEC закрила справу проти Binance, судовий розгляд офіційно завершено

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) припинила судовий процес проти криптобіржі Binance та її співзасновника Чанпена Чжао, подавши 29 травня клопотання про закриття справи до федерального суду у Вашингтоні. Про це пише Cointelegraph.

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Деталі позову

Позов, поданий у 2023 році, стосувався звинувачень у порушенні законодавства про цінні папери, неналежному управлінні коштами клієнтів та введенні інвесторів в оману. SEC погодилася закрити справу з умовою заборони повторного подання, що означає її остаточне завершення.

Реакція Binance

Представники Binance у соцмережах назвали це рішення важливим кроком для криптоіндустрії, подякувавши президентові США Дональду Трампу та голові SEC Полу Аткінсу за зміну регуляторної політики.

Попередні розслідування

Раніше, у листопаді 2023 року, Binance уклала угоду з Міністерством юстиції США, сплативши $4,3 мільярда штрафу за порушення санкційного законодавства та правил боротьби з відмиванням коштів. Тоді Чанпен Чжао визнав провину у відмиванні грошей, залишив посаду CEO, а у квітні 2024 року отримав чотири місяці ув’язнення.