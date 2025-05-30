Ощадбанк виділив Львову 668 мільйонів гривень на інфраструктуру та енергоефективність

Державний Ощадбанк надав Львівській міській раді кредит у розмірі 668 мільйонів гривень на п’ять років для розвитку інфраструктури міста. Про це пише голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Цільове використання коштів

Кредитні кошти використають для модернізації стратегічної інфраструктури Львова, зокрема доріг і об'єктів ЖКГ, із акцентом на підвищення енергоефективності. «Гроші підуть на біогазову станцію з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії, електропідстанцію, котельню з підключенням когенераційної установки та на інвестиції у компанію «Львівтеплоенерго», — уточнив Наумов.

Обсяг фінансування

Це вже другий кредит від Ощадбанку для міськради за останні шість місяців. Загалом банк виділив Львову понад 1,5 мільярда гривень у рамках підписаних угод.