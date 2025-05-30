Державний Ощадбанк надав Львівській міській раді кредит у розмірі 668 мільйонів гривень на п’ять років для розвитку інфраструктури міста. Про це пише голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
30 травня 2025, 17:57
Ощадбанк виділив Львову 668 мільйонів гривень на інфраструктуру та енергоефективність
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Цільове використання коштів
Кредитні кошти використають для модернізації стратегічної інфраструктури Львова, зокрема доріг і об'єктів ЖКГ, із акцентом на підвищення енергоефективності. «Гроші підуть на біогазову станцію з комбінованим виробництвом електричної й теплової енергії, електропідстанцію, котельню з підключенням когенераційної установки та на інвестиції у компанію «Львівтеплоенерго», — уточнив Наумов.
Обсяг фінансування
Це вже другий кредит від Ощадбанку для міськради за останні шість місяців. Загалом банк виділив Львову понад 1,5 мільярда гривень у рамках підписаних угод.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2