До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро впало на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
30 травня 2025, 17:17
Курс валют на вечір 30 травня: долар на міжбанку зріс, а євро подешевшало
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Відкриття 30 травня
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Закриття 30 травня
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Зміни
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41,51/41,54
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41,56/41,60
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5/6
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47,11/47,13
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47,04/47,08
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7/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 46,70 грн, а продають за 47,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 47,13−47,28 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
30.05.2025 = 41,5285 грн/$
02.06.2025 = 41,5261 грн/$
Оце так зріс… на -0,24коп.