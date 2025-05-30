НБУ ліквідував посаду начальника управління страхового ринку

Нацбанк ліквідував посаду начальника управління страхового ринку одразу після звільнення Ірини Сіренко з цієї посади. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на НБУ .

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Що відомо

Ірина Сіренко, яка обіймала посаду начальника управління нагляду за страховим ринком у департаменті нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ, залишила роботу 30 квітня 2025 року за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на НБУ.

Після звільнення Сіренко НБУ прибрав посаду начальника управління нагляду за страховим ринком зі штатного розпису центрального апарату.

Зміни в структурі

У 2024 році Нацбанк ліквідував департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, створивши натомість департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг, який перебрав усі функції попереднього підрозділу.