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30 травня 2025, 16:55

НБУ ліквідував посаду начальника управління страхового ринку

Нацбанк ліквідував посаду начальника управління страхового ринку одразу після звільнення Ірини Сіренко з цієї посади. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на НБУ.

Нацбанк ліквідував посаду начальника управління страхового ринку одразу після звільнення Ірини Сіренко з цієї посади.

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Що відомо

Ірина Сіренко, яка обіймала посаду начальника управління нагляду за страховим ринком у департаменті нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ, залишила роботу 30 квітня 2025 року за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на НБУ.

Після звільнення Сіренко НБУ прибрав посаду начальника управління нагляду за страховим ринком зі штатного розпису центрального апарату.

Зміни в структурі

У 2024 році Нацбанк ліквідував департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, створивши натомість департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг, який перебрав усі функції попереднього підрозділу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
ccc2013
ccc2013
30 травня 2025, 17:38
#
Молодец, дождалась неплохой пенсии))))
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 травня 2025, 19:16
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Ирина Сиренко в НБУ с начала 2021 года, так что высокая зарплата за последние
четыре с половиной года работы в НБУ не сильно повлияет на размер пенсии,
ведь у неё нет даже 10 лет стажа на госслужбе…
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