Сотні трастів, пов’язаних із росіянами, залишилися без керівників у Ліхтенштейні через американські санкції, що заморозило доступ до активів, включно з яхтами та нерухомістю. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Санкції США заблокували російські трасти в Ліхтенштейні
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Масштаб проблеми
За даними двох джерел, у Ліхтенштейні зареєстровано кілька сотень трастів, пов’язаних із росіянами. Після початку війни в Україні США запровадили санкції проти низки осіб та їхніх трастів, зокрема проти Геннадія Тимченка, друга путіна та власника Volga Group, а також Володимира Потаніна, президента холдингу «Інтеррос».
Наслідки санкцій
Через ризик потрапити під санкції США багато директорів покинули управління цими трастами. Як результат, 475 трастів опинилися в підвішеному стані: 350 потребують нових менеджерів, 40 перебувають у процесі ліквідації, а для 85 не вдалося знайти керівників чи ліквідаторів.
Реакція Ліхтенштейну
Ця криза стала найбільшою для Ліхтенштейну з 2008 року, коли витік даних банку LGT виявив ухилення від податків. Уряд працює над вирішенням ситуації, розглядає централізоване управління трастами та посилення нагляду, гарантуючи, що активи не передадуть підсанкційним особам.
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