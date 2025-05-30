Арештовані квартири видаватимуть ЗСУ та ВПО — АРМА

АРМА планує провести низку конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями, які передаватимуть українським захисникам, внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та тим, хто втратив житло через війну. Про це пише голова АРМА Олена Дума.

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«Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями. Квартирами, які новообраний управитель буде за умовами договору передавати нашим захисникам, ВПО та на потреби тих, хто втратив житло внаслідок війни», — заявила Олена Дума.

На сайті Агенції підкреслюють, що пілотний проєкт з передачі арештованих квартир військовим стане черговим кроком АРМА у напрямку ефективного використання злочинних активів на користь українського суспільства та Сил оборони.