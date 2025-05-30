АРМА планує провести низку конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями, які передаватимуть українським захисникам, внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та тим, хто втратив житло через війну. Про це пише голова АРМА Олена Дума.
30 травня 2025, 14:59
Арештовані квартири видаватимуть ЗСУ та ВПО — АРМА
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«Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями. Квартирами, які новообраний управитель буде за умовами договору передавати нашим захисникам, ВПО та на потреби тих, хто втратив житло внаслідок війни», — заявила Олена Дума.
На сайті Агенції підкреслюють, що пілотний проєкт з передачі арештованих квартир військовим стане черговим кроком АРМА у напрямку ефективного використання злочинних активів на користь українського суспільства та Сил оборони.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
СУПЕР! Але в наших реаліях, одразу виникає схема де депутат робить собі фіктивно УБД, потім підвищують штрафи для тих хто не хоче йти подихати за маєтки депутатів, потім через суд отримується рішення про примусове виселення з житла, так як в людини штраф накрапав якраз на розмір вартості квартири, ну і відселяють людину в умовний контейнер, ой, пардон, «будинок з контейнерів», все, готово. Ізі схема для збагачення депутатів :)
І все це робиться під «праведним» соусом «патріотичності», типу, ось, караємо «злочинців» і надаємо житло учасникам бойових дій (тут мова суто про тих, хто отримає УБД фіктивно, це спортсмени всякі, депутати, прокурори, судді, поліцаї, гобліни з тцк, короче кажучи всі ті хто біля кормушки зараз і отримує «спецпенсії»).
«Мы к вам, профессор, и вот по какому делу!»
«Так как профессор Преображенский живёт и работает в семи комнатах, Швондер от имени собрания просит его добровольно отказаться от столовой и смотровой.»
«В семикомнатной профессорской квартире любимым местом Шарика стала кухня, которую он воспринимал как „главное отделение рая“.»