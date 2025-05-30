«Аврора» планує отримати $1 мільярд виторгу у 2025 році

Українська мережа мультимаркетів «Аврора» прагне досягти виторгу в $1 мільярд за підсумками 2025 року, а також розглядає можливості для розширення на міжнародних ринках. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на заяву співзасновника компанії Лева Жиденка під час Business Breakfast.

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Фінансові цілі

У 2024 році «Аврора» вже досягла виторгу в $1 мільярд із урахуванням ПДВ, а без нього планує отримати цю суму у 2025 році. За перший квартал 2025 року виторг компанії зріс на 32,5%, склавши 10,6 мільярда гривень, тоді як у 2024 році зростання становило 42,5%, а виторг досяг 38,5 мільярда гривень (без ПДВ).

Плани експансії

Компанія досліджує можливості виходу на ринки країн, куди логістично зручно постачати товари з України. «Ми дивимося перш за все на ті країни, які географічно близькі, в які логістично легше буде доставляти товар з України. Фокус на те, що в Україні — українські виробники на поличках, в Румунії — румунські — дає дуже гарні результати», — зазначив Жиденко.

Стратегія на майбутнє

На наступні п’ять років «Аврора» планує розвиватися як управлінська платформа, що допомагатиме українським виробникам просуватися як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках.