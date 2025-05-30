Не лише долари та євро: українці купують польський злотий, фунт стерлінгів і чеську крону — НБУ

Польський злотий, фунт стерлінгів і чеська крона є найпопулярнішими валютами серед українців, окрім долара та євро , однак їхня частка в операціях залишається незначною. Про це пише LIGA.net із посиланням на відповідь Національного банку України.

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Попит на інші валюти у 2024 році

У 2024 році на купівлю іноземних валют, крім долара та євро, припадало лише 2,43% від загального обсягу. Лідером став польський злотий із часткою 1,45% ($377,4 млн в еквіваленті), за ним ідуть фунт стерлінгів — 0,35% ($90,86 млн) і чеська крона — 0,31% ($79,2 млн).

Тенденції 2025 року

У 2025 році частка інших валют зросла до 2,59%, але долар (71,5%) та євро (25,91%) залишаються домінантними. Трійка лідерів серед інших валют не змінилася.

Обсяги продажу валют

Щодо продажу, у 2024 році частка інших валют склала 4,18%, а у 2025 році — 3,85%. Найпопулярнішими залишилися польський злотий — 2,56% ($382 млн), чеська крона — 0,54% ($81 млн) і фунт стерлінгів — 0,53% ($79 млн).