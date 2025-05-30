Переговори між США та Китаєм зупинилися, потрібен діалог Трампа з Сі Цзіньпіном — Бессент

Торговельні перемовини між США та Китаєм зайшли в глухий кут, і для прориву може знадобитися пряма розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. Про це пише Bloomberg.

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Складнощі в переговорах

За словами Бессента, переговори «дещо застопорилися». Цього місяця в Швейцарії він брав участь у зустрічі з китайськими представниками, де сторони домовилися знизити мита, які перевищували 100%, на товари одна одної. Проте для остаточного прогресу потрібна участь лідерів обох країн.

Очікування та попередні контакти

Міністр зазначив, що нові зустрічі з китайською стороною плануються найближчими тижнями. Востаннє Трамп і Сі спілкувалися в січні перед інавгурацією Трампа. Після переговорів у Женеві в середині травня Трамп планував поговорити з Сі до кінця тижня, але дзвінок так і не відбувся, що посилило напругу між країнами.

Інші торговельні угоди

Бессент також додав, що США близькі до завершення кількох великих торговельних угод, зокрема з Японією, переговори з якою заплановані на п’ятницю у Вашингтоні.