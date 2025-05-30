Курс валют на 30 травня: євро зросло на готівковому ринку

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у продажу додав 2 копійки. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро долало копійку у покупці.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,73 грн. Євро купують за 46,70 грн, а продають за 47,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,13−47,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,51−41,54 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,11−47,13 грн/євро.

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