Ціни на нафту знизилися через відновлення мит Трампа

Ф’ючерси на нафту Brent і WTI подешевшали на тлі рішення апеляційного суду США поновити мита Дональда Трампа, а також через очікування зростання видобутку ОПЕК+ у липні. Про це пише Reuters.

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Динаміка цін

Нафта Brent втратила 31 цент (0,48%), опустившись до $63,84 за барель, а WTI подешевшала на 31 цент (0,51%), склавши $60,63 за барель. Від початку тижня обидва контракти знизилися на 1,5%. Загалом із 2 квітня, коли Трамп оголосив «День звільнення» і запровадив нові мита, ціни на нафту впали більш ніж на 10%.

Рішення суду та його вплив

Федеральний апеляційний суд поновив дію мит Трампа, скасувавши рішення торгівельного суду, яке блокувало їхнє широке застосування. У четвер це спричинило падіння цін на нафту більш ніж на 1%, адже інвестори оцінюють наслідки. Аналітики зазначають, що невизначеність збережеться через триваючі судові суперечки.

Очікування від ОПЕК+

Падіння цін також пов’язане з прогнозами зростання пропозиції: на суботній зустрічі восьми країн ОПЕК+ можуть ухвалити рішення про підвищення квот. Це відбувається на тлі надлишку нафти у 2,2 мільйона барелів на добу, що, за оцінками JPMorgan, може тримати ціни в поточному діапазоні до кінця року, а потім знизити їх до $50 за барель.