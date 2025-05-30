Український єдиноріг Grammarly залучив $1 мільярд від фонду Customer Value Fund (CVF) компанії General Catalyst, щоб посилити свої позиції на ринку через go-to-market фінансування. Про це пише Forbes із посиланням на повідомлення компанії.
30 травня 2025, 9:28
Український єдиноріг Grammarly отримав $1 мільярд від General Catalyst для розвитку
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Використання коштів
Отримані кошти спрямують на розширення продажів, маркетингові ініціативи та стратегічні придбання, які допоможуть компанії залучити нових клієнтів і розширити функціонал продукту.
Показники компанії
Grammarly щодня використовують понад 40 мільйонів людей, а річний дохід компанії перевищує $700 мільйонів, зазначили в компанії.
Джерело: Мінфін
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