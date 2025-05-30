Офіційний курс: євро впало нижче 47 гривень

Національний банк України встановив на 30 травня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5285 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 30 травня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 46,80 грн (на 29 травня курс було встановлено на рівні 47,07 грн). Європейська валюта подешевшала на 27 копійок.

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