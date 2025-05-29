До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 30 копійок у купівлі та у продажу.
29 травня 2025, 17:45
Курс валют на вечір 29 травня: євро на міжбанку впало на 30 копійок
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Відкриття 29 травня
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Закриття 29 травня
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Зміни
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41,53/41,57
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41,51/41,54
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2/3
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46,82/46,85
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47,12/47,15
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30/30
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,75 грн. Євро купують за 46,60 грн, а продають за 47,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 47,10−47,28 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
mezhbank
29 мая 2025, 17:20
#
Міжбанк:
Курси від банків: 47.1263 / 47.152 грн за євро.
Торги по євро завершено.