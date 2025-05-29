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29 травня 2025, 18:36

Apple планує випустити замість iOS 19 одразу iOS 26

Американський Apple Inc. у рамках великого ребрендингу змінить підхід до назв своїх операційних систем, в результаті після iOS 18 вийде не iOS 19, а одразу iOS 26, повідомив Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Американський Apple Inc. у рамках великого ребрендингу змінить підхід до назв своїх операційних систем, в результаті після iOS 18 вийде не iOS 19, а одразу iOS 26, повідомив Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЗа їхніми словами, наступні операційні системи Apple ідентифікуватимуться за роком, а не за номером версії, і тому поточна iOS 18 поступиться місцем iOS 26.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За їхніми словами, наступні операційні системи Apple ідентифікуватимуться за роком, а не за номером версії, і тому поточна iOS 18 поступиться місцем iOS 26.

Інші оновлені ОС компанії будуть називатися iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26.

Співрозмовники агентства зазначили, що нововведення покликане спростити ідентифікацію систем, адже нинішні назви «можуть спантеличувати клієнтів і розробників».

Сьогоднішні ОС компанії, включаючи iOS 18 (смартфони та планшети), watchOS 12 (Apple Watch), macOS 15 (комп'ютери) та visionOS 2 (шоломи змішаної реальності) використовують різні номери в назві. Представник Apple відмовився від коментарів.

Джерела агентства уточнили, що компанія оголосить про ребрендінг на Всесвітній конференції розробників 9 червня.

Bloomberg зазначає, що новий підхід Apple нагадує ті, що вже використовують Microsoft та Samsung Electronics. У 1995 році Microsoft перейшла на найменування основних ОС за роком запуску, випустивши Windows 95, а потім Windows 98 і Windows 2000. У 2020 Samsung перейменував свою флагманську лінійку телефонів Galaxy S, перейшовши на Galaxy S20.

Але є й відмінність — Apple у назвах ОС використовуватиме наступний рік, а не поточний. І тому її наступні операційні системи вийдуть приблизно у вересні 2025 року, але будуть названі 2026-го.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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