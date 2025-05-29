Рахункова палата виявила у Фонді держмайна відхилень на 16,5 мільярда

Результати аудиту Фонду державного майна виявили заниження у його консолідованій фінансовій звітності загальної суми довгострокових фінансових інвестицій та власного капіталу на майже 16,5 млрд грн. Про це повідомила Рахункова палата.

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В чому причина

Це відбулося через неврахування показників підприємств зі сфери управління Фонду та стало основою для висловлення аудиторами негативної думки.

«Йдеться не про розкрадання, не про збитки, завдані державі, чи ознаки шахрайства, а про відхилення в бухгалтерському обліку», — наголосив член Рахункової палати Геннадій Пліс.

«Рахункова палата ухвалила звіт за результатами фінансового аудиту Фонду державного майна України за 2024 рік. Відповідальний за контрольний захід — член Рахункової палати Геннадій Пліс. Це перший фінансовий аудит ФДМУ, проведений відповідно до міжнародних стандартів», — говориться у повідомленні.

«Фонд державного майна не формував та не подавав до Міністерства фінансів та Міністерства економіки консолідованої фінансової звітності щодо понад 2 тис. держпідприємств, що перебувають у його сфері управління», — повідомила Рахункова палата.

Суттєвим виявленим недоліком є той факт, що ФДМУ здійснював переоцінку основних засобів однієї групи неодночасно. Це вплинуло на повноту і достовірність розкриття інформації у консолідованій звітності Фонду та його контрольованих суб'єктів.

«Наразі у звітності відображено активиоднієї групи, оцінені за різними підходами: переоцінені та непереоцінені. До прикладу, регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях дооцінило будівлю, розташовану у Вінниці, на 15,6 млн грн, тоді як багатоповерхова будівля ФДМУ у центрі Києва оцінена в одну гривню», — навів приклад Пліс.