Модель Хейлі Бібер продала свій косметичний бренд за $1 млрд

Американська модель Хейлі Бібер продала свій косметичний бренд Rhode компанії elf Beauty за $1 млрд, повідомляє Reuters . Відповідно до умов угоди, Бібер збереже позицію головного креативного директора марки.

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Деталі

Сума угоди включає $800 млн, що виплачуються акціонерам Rhode готівкою та акціями, а також додаткові $200 млн у вигляді бонусів при виконанні певних умов, пов'язаних з майбутніми результатами компанії. Закриття угоди очікується до кінця 2025 року.

У своїх соцмережах Бібер назвала угоду «початком нового розділу» для Rhode.

Інші співзасновники та топ-менеджери також продовжать роботу в компанії після продажу бренду.

«Партнерство з elf Beauty дає нам унікальну можливість розширити асортимент інноваційних продуктів та збільшити глобальну присутність бренду», — зазначила вона.

У elf Beauty охарактеризували Rhode як «перспективний бренд із потужним потенціалом зростання».

Нагадаємо

Rhode, заснований в 2022 році, отримав популярність завдяки бальзамам для губ, що активно просуваються блогерами в TikTok. Річний обсяг продажу бренду тоді перевищив $200 млн.

Elf Beauty, публічна компанія, демонструє стабільне зростання: у 2025 фінансовому році продажі зросли на 28%, скоригована EBITDA збільшилася на 26%.

За даними Investing.com, компанія зберігає траєкторію зростання протягом 25 кварталів поспіль, що є рекордом для косметичної індустрії. Угода дозволить elf посилити позиції преміум-сегменті, зберігаючи у своїй дохідність.