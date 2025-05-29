Через міжнародні санкції росія втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору, а дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено. Про це заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер, пише «Укрінформ».
Стало відомо, скільки рф втратила доходів від енергоресурсів
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Деталі
«росія продовжує ескалацію конфлікту, і це має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення: базова облікова ставка в росії зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність; 40% бюджету рф у 2025 році спрямовано на оборону; вперше з часів СРСР оборонні витрати перевищили соціальні; дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено; через міжнародні санкції росія втратила орієнтовно $450 млрд доходів від енергетичного сектору», — заявив Ріммер.
За його словами, така політика свідчить про те, що кремль свідомо ставить війну вище за добробут власного народу. «Вибір Кремля веде до зубожіння росії», — переконаний він.
Підполковник Ріммер також наголосив, що попри заяви путіна про «мир», росія демонструє повну відсутність наміру до переговорів, свідченням чого є останні масовані повітряні атаки на українські міста.
Він підкреслив, що Сполучене Королівство залишається рішучим у підтримці України, зокрема через економічну, військову та дипломатичну допомогу.
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