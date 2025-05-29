Стало відомо, скільки рф втратила доходів від енергоресурсів

Через міжнародні санкції росія втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору, а дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено. Про це заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер, пише «Укрінформ».

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«росія продовжує ескалацію конфлікту, і це має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення: базова облікова ставка в росії зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність; 40% бюджету рф у 2025 році спрямовано на оборону; вперше з часів СРСР оборонні витрати перевищили соціальні; дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено; через міжнародні санкції росія втратила орієнтовно $450 млрд доходів від енергетичного сектору», — заявив Ріммер.

За його словами, така політика свідчить про те, що кремль свідомо ставить війну вище за добробут власного народу. «Вибір Кремля веде до зубожіння росії», — переконаний він.

Підполковник Ріммер також наголосив, що попри заяви путіна про «мир», росія демонструє повну відсутність наміру до переговорів, свідченням чого є останні масовані повітряні атаки на українські міста.

Він підкреслив, що Сполучене Королівство залишається рішучим у підтримці України, зокрема через економічну, військову та дипломатичну допомогу.