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29 травня 2025, 15:37

Міжнародний ринок: Долар зростає після рішення суду США, євро падає

Долар США зріс у четвер, відновившись після того, як суд заблокував імпортні тарифи президента Дональда Трампа на інші країни, оскільки трейдери очікують менше торговельних перешкод для економіки США.

Долар США зріс у четвер, відновившись після того, як суд заблокував імпортні тарифи президента Дональда Трампа на інші країни, оскільки трейдери очікують менше торговельних перешкод для економіки США.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДолару допомогло рішення судуДолар продовжив своє недавнє відновлення третю сесію поспіль після того, як Суд США з міжнародної торгівлі ухвалив, що Трамп перевищив свої повноваження у планах торгових тарифів.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Долару допомогло рішення суду

Долар продовжив своє недавнє відновлення третю сесію поспіль після того, як Суд США з міжнародної торгівлі ухвалив, що Трамп перевищив свої повноваження у планах торгових тарифів.

Суд Манхеттена ухвалив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який Трамп використав для своєї тарифної програми, не давав президенту достатніх повноважень для запровадження тарифів, і що остаточне рішення залишається за Конгресом.

Білий дім негайно оскаржив це рішення.

Хоча долар виграв від цієї ухвали, юридичні процедури, що послідували за рішенням у середу, ймовірно, збільшать ринкову невизначеність.

Стратеги Goldman Sachs заявили, що рішення блокує підвищення ефективних тарифів на 6,7 процентних пункти, але наголосили, що «це рішення є невдачею для тарифних планів адміністрації і збільшує невизначеність, але може не змінити остаточний результат для більшості основних торгових партнерів США».

До них відносяться Розділ 122 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє запроваджувати тарифи до 15% на 150 днів, та Розділ 301, який не обмежує рівні тарифів чи їх тривалість.

«Ми очікуємо, що Білий дім оголосить аналогічний загальний тариф, використовуючи Розділ 122 (Закон про торгівлю 1974 року)», — заявили в Goldman.

У списку даних — друге читання з ВВП США і щотижневі заявки на допомогу з безробіття, а серед представників ФРС — президент Банку Річмонда Томас Баркін, голова Федерального банку Чикаго Остін Гулсбі і голова Банку Далласа Лорі Логан.

«Найкращий сценарій для DXY, ймовірно, це зростання на 1,6% до 102,00 — але це не відбуватиметься по прямій лінії, і умови залишаться нестабільними», — заявили аналітики ING у своїй записці.

Євро знижується

У Європі EUR/USD торгувалася на 0,1% нижче на рівні 1,1283, при цьому єдина валюта відступила після того, як рішення суду переоцінило перспективи зростання США та премію за ризик, пов'язану з доларом.

«Ми думаємо, що глобальні управляючі активами справді зазнали шоку у квітні і серйозно розглядають свої коефіцієнти хеджування долара», — заявили в ING.

«Але фон новин помірковано підтримує долар, і існує сценарій, при якому EUR/USD може повернутися до 1,1050 — що відповідає нашим базовим поглядам на цей рік, згідно з якими EUR/USD рухається в діапазоні 1,10−1,15».

GBP/USD торгувалася практично без змін на рівні 1,3472, на шляху до місячного зростання трохи більше ніж 1%, оскільки підвищена інфляція утримує Банк Англії від значного зниження ставок.

Єна знижується на тлі покращення настроїв до ризику

В Азії USD/JPY зросла на 0,1% до 144,96, після короткочасного досягнення двотижневого максимуму, при цьому безпечна єна постраждала, оскільки настрої ризику отримали підтримку від рішення суду США.

USD/CNY торгувалася на 0,1% нижче на рівні 7,1879, після того, як минулого тижня вона опустилася до шестимісячного мінімуму.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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