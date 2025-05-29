Пенсійний фонд напряму платитиме закладам, де живуть ВПО

Від початку війни однією з найгостріших проблем для українців, які змушені були залишити власні домівки, стала проблема житла. Для її вирішення в країні запроваджено низку інструментів і програм. Один з них — безоплатне проживання ВПО у приміщеннях, які надають для цього військові адміністрації та місцева влада.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

З 1 січня 2025 року ця програма була передана від Міннац'єдності до Міністерства соціальної політики.

Уряд вдосконалив та значно спростив цей інструмент, внісши низку змін, розроблених Мінсоцполітики, до Постанови КМУ 261.

«Підтримка внутрішньо переміщених осіб, зокрема, забезпечення житлом, є пріоритетом держави. Цим рішенням ми створили дуже простий і прозорий механізм взаємодії між закладами, в яких безоплатно живуть ВПО, і державою. Відтепер всі обміни інформацією будуть цифровими, без зайвих звітів та інших паперів, адміністратором виплат виступатиме Пенсійний фонд, який має потужну ІТ-систему, а питання заборгованостей за житлово-комунальні послуги перед цими закладами буде закрито», — зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Відтепер: